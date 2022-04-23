停車中大獎？他發現繳費機竟「猛吐零錢」 網嗨翻：777

簡直是中bar了！1名網友發現一處停車繳費機下方竟不斷斷落10元硬幣，清脆的硬幣聲不斷響起，影片曝光不少網友笑說場景根本猶如是拉霸機，「中麻了」、「有小鋼珠的感覺」、「應該是中 777」，也有網友說現場應該都有監視器，「錢不能拿走還要幫忙顧錢，等停車場業者來處理」。

網友在臉書「爆廢公社」發表1部影片，影片中一處自動化無人停車場的停車費繳費機竟在下方的洞口處不斷掉落零錢，響亮的零錢聲不絕於耳，疑似都是10元硬幣，影片中還有出現人聲喊「好酷喔」。

其他網友紛紛留言說「應該是中 777」、「恭喜你是今天停車第100台！以下是你的獎金」、「信任、公平、大獎開不停」、「中麻了，很懷念小瑪莉機台」、「中大Bar」、「真錢掉下來的聲音聽的真爽」、「好懷念的聲音喔」、「大獎是鈔票」、「恭喜中最大獎，停車費一年份」、「其實他是拉霸機」、「恭喜你是777位幸運兒」、「騙人，這明明就是拉霸機」、「有小鋼珠的感覺」、「錢自己掉下來、不拿白不拿」。

不過也有網友說，「如果我遇到會覺得真他X的衰，錢不能拿走還要幫忙顧錢，等停車場業者來處理」。