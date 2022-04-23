歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，規模6的淺層地震今天侵襲波士尼亞-赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）地區。

根據歐洲地中海地震中心，這次地震深度僅2公里。（譯者：徐睿承）1110423

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