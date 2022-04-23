波士尼亞-赫塞哥維納遭規模6淺層地震侵襲 06:312022/04/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 波士尼亞-赫塞哥維納遭規模6淺層地震侵襲。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，規模6的淺層地震今天侵襲波士尼亞-赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）地區。 根據歐洲地中海地震中心，這次地震深度僅2公里。（譯者：徐睿承）1110423 新疆維納斯大秀裸背轉身更辣 一塊布遮胸洩東西半球 中小型A級動能50指數 50檔成分股大汰換45檔 #波士尼亞 #赫塞哥 #維納 #規模6 #淺層地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北車借錢哥變本加厲 變身色叔叔襲胸女性遭緊急拘提聲押 16:072022/04/22 社會 熱門股－東哥 法人買超短線續攻 04:102022/04/13 證券．權證 出車出人幫友開禮車 他被紅包金額嚇到：這種人怎有辦法結婚？ 08:352022/04/10 社會 染疫傳學生還得意「早點確診就好了」 離譜老師身分遭起底竟是他 22:482022/04/22 生活 人去樓空 北京俄烏服飾批發蕭條 04:102022/04/09 焦點新聞 東哥遊艇第一季營收13億 創同期新高 19:342022/04/08 財經 《怪獸3》陸版消失6秒鐘 04:102022/04/14 娛樂新聞 考生場外巧遇黑衣男擊掌打氣 一看竟是野生周潤發66歲近況驚人 21:452022/04/22 娛樂 年薪180萬輕熟女 男友不付飯錢不做家事還不帥 網：還不分？ 23:552022/04/20 社會 菲律賓民答那峨島地震 EMSC通報規模6 10:552022/04/19 國際 乾哥變繼父！50歲媽嫁30歲鮮肉 超狂反轉網看傻 10:082022/04/12 搜奇 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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