《頭條開講》

俄烏之戰，美國持續軍援烏克蘭軍備，金額已超過30億美元，最近還包含121架的「鳳凰幽靈無人機」，白宮強調這是一款相當適合在頓巴斯之戰使用的一次性自殺無人機，操作類似先前的「彈簧刀無人機」，烏克蘭軍人應該很快就能上手。前民進黨立委郭正亮表示，美國提供烏克蘭「鳳凰幽靈無人機」，大概跟彈簧刀同等級，性質也差不多，事實上，它就是一個可自殺一次、並可以遙控的炸彈。

郭正亮22日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，美國提供烏克蘭「鳳凰幽靈無人機」，大概跟彈簧刀同等級，但並未說它的規格。他不禁質疑，一架彈簧刀才6000美元，6000美元的無人機能幹什麼？「鳳凰幽靈無人機」可自殺一次，事實上它就是一個炸彈，只是可以遙控，而彈簧刀可以飛15分鐘，城鎮戰的武器不能飛太遠，「鳳凰幽靈無人機」的性質也差不多，由於是一次性使用，價格也跟彈簧刀差不多，能夠有多好呢？

郭正亮認為，「鳳凰幽靈無人機」不可能在大部隊中作決戰，它的功能有什麼了不起，比如就炸掉一部裝甲車，有什麼用呢？而且目前俄羅斯的打法也大幅調整，用無人機做定位，然後使用稍微遠一點的火箭炮、火炮或導彈，直接把地面先清乾淨，然後坦克才進場，坦克的毀損就會大量減少，烏克蘭的標槍也就派不上用場了。

郭正亮指出，現在第一線都是由無人機去看位置，但烏克蘭輸在制空權，沒辦法在這裡有反制作法，這是非常困難的。