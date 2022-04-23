屏東縣崁頂鄉力社村本月3日發生比特犬咬傷2歲女童不幸意外，女童全身上下超過40處傷痕，經多日搶救雖保住一命，但漫漫復健路遙遙無期，家屬氣憤喊告。原來咬傷女童的「兇手」是危險犬種比特犬，但卻被獸醫登錄為混種犬，以致未被列管，目前縣府農業處只能先將犬隻沒入，至於該如何處罰飼主，則需等待農委會解釋此一狀況適用哪條法令後才能處理。

本刊實地重回力社村事發現場，發現陳姓飼主家已大門緊閉，且屋子庭院沒有任何養狗的痕跡。附近鄰居指出，陳家人的家境普通，陳男平時趁農忙協助打零工，維持家中經濟開銷，由於陳母行動不便，陳男又在外工作，因此平時會有社區人員協助送餐。

受傷女童親戚的阿發說，事發當天女童3人趁傍晚天氣舒爽到外散步，沒想到才走了5分鐘，就見闖禍的比特犬從屋內快速竄出，直接盯上體型最瘦小的女童，他見事態危急，拿起旁邊的磚頭就往狗頭敲，但比特犬兇猛、有耐力，根本不為所動。

4歲男童見狀機警狂奔回家搬救兵，姑姑不斷大聲呼救並奮勇護住女童，過程中不慎跌到一旁深約40公分深的田間，但比特犬仍緊咬不放。3分鐘後女童一家人在阿公帶領下，手持棍棒一路狂奔趕到現場，到場時發現姑姑抱著女童跌坐在田中，比特犬仍持續攻擊，即使飼主也趕來拉狗，但仍止不住牠的攻擊。

被咬傷女童的阿公不顧自身傷勢，抱著已滿臉是血、全身多處撕裂傷的女童站在路邊等待救護車。(圖／翻攝畫面)

旁人見狀急忙持棍棒猛力揮擊犬隻，最後連直徑粗約5公分的木棍都打斷，比特犬仍不鬆口，對著女童的右腹部、大腿不斷的撕咬。眼見情況緊急，女童阿公奮不顧身以左手讓比特犬咬住，右手猛力掐住狗的脖子，最後比特犬才鬆口，救出女童。

屏東縣消防局獲報趕抵現場，女童的阿公不顧自身傷勢，抱著已滿臉是血、全身多處撕裂傷的女童站在路邊等待救護車；姑姑則因驚嚇過度，四肢無力坐臥在田間無法走動。

當時人在現場的阿發說，女童全身上下滿是傷痕，但卻驚嚇到忘記哭泣，只是全身不斷地顫抖，直到救護人員到場，緊急送往鄰近東港安泰醫院兒童病房救治，為女童進行清創時才終於回神，放聲大哭，令大人們不捨哽咽。

比特犬飼主陳男則說他平常都有將狗用鐵鍊拴住，屋子四周也都設有鐵窗，之前未曾有掙脫紀錄，事發當時不知為何狗會掙脫項圈與鐵鍊，奔跑到外面咬人。當時他正在上廁所，聽到門外傳來呼救聲，隨即衝出去協助將狗拉住。

陳姓讀者投訴，67歲老父騎機車被狗追，幸好附近有路人協助將狗驅離並叫救護車，否則後果不堪設想。(圖／張進安攝、CTWant合成)

除了比特犬發狂攻擊人的事件外，屏東許多農地、魚塭、果園主人都愛飼養大型猛犬看守家園，惡犬傷人的情形也時有所聞，成了鄉間的不定時炸彈。

一名陳姓讀者向本刊投訴指出，他67歲的老父親住在屏東縣潮州鎮，今年2月中旬某天傍晚騎機車到崁頂鄉看望孫子，途經鄉間產業道路時，路旁突然竄出一條大黑狗，由於當時視線不良加上一時緊張，陳男緊催油門逃離卻不慎「犁田」，幸好附近有路人協助將狗驅離並叫救護車，否則後果不堪設想。

陳男事後到屏東醫院治療，醫生診斷為血胸、斷4根肋骨、鎖骨與肩胛骨骨折，頭部與胸部多處挫傷，經過多次回診、復健，休養了近2個月才漸漸恢復行動力。可惡的是，他們花了數萬元的醫療費，但附近居民卻沒有人願意承認是狗飼主，導致求償無門，讓原本普通的經濟狀況雪上加霜。

「難道住在鄉下地方，流浪狗就成為我們的原罪？」陳男說，父親被惡犬追趕摔倒的地方，距離這次比特犬咬傷女童的地點相距僅約200公尺，鄰近有許多檳榔園、魚塭，許多農家習慣飼養猛犬看守，一旦農忙、收成結束就放任牠們在外遊蕩，追趕、咬人事件所在多有，希望藉由這次比特犬咬傷人事件，能讓政府相關單位重視這個問題。

陳父被狗追導致摔車，傷勢嚴重，卻因無人承認是狗飼主，導致數萬元的醫療費求償無門。(圖／張進安攝、讀者提供)

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