屏東縣崁頂鄉力社村本月3日發生比特犬咬傷2歲女童不幸意外，家屬氣憤喊告。根據統計，屏東縣登記在案的比特犬有629隻，但全縣約6萬犬隻竟只有約半數有登記，一旦政府在未完善配套措施前即祭出重罰，極可能引爆大量犬隻棄養潮，甚至出現一波惡犬傷人亂象。

「飼養兇猛犬類的飼主一定要善盡責任！」屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，崁頂鄉發生比特犬咬傷女童事件，農業處接獲警方通報展開調查，經農委會的狗臉辨識系統確認「兇手」為比特犬，但由於飼主在2020年晶片登記時被獸醫誤判為混種狗，因當時還沒有相關比特犬規範，闖禍的狗先由農業處動物保護及保育科帶回屏科大收容中心保管安置，至於飼主的責任則需等農委會進行法令解釋後才能處理。

至於獸醫誤判的部份，屏東縣政府農業處指出，因比特犬的幼犬和一般混種犬幼犬之間差異不大，尤其是犬隻月齡還小的時候（飼主登記時約為4至5月齡），因小狗確實不易辨識，目前也沒有相關法規可以裁罰獸醫。

去年12月間屏東縣春日鄉曾發生1名3歲幼童遭鄰居家中的比特犬咬死事件，闖禍比特犬「索爾」最終則幸運地趕在「禁養大限」前成功送養。（圖／CTWant資料照）

行政院農業委員會公告，自今年3月1日起「比特犬」為指定禁止飼養或輸入之動物，已飼養「比特犬」的飼主應於明年2月28日前，完成登記備查才能繼續飼養，違者可處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得沒入犬隻。搬家也要重新通報，且不得繁殖或出售，否則一樣最高可罰25萬元並沒收犬隻。

農委會早在2001年已將比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬列為危險犬種，2015年又新增阿根廷杜告犬、巴西非勒犬、獒犬3種，共計6大危險犬種，其中尤以比特犬位列榜首，其特性就是體型雖不算大，但非常壯碩，體重平均介於25至50公斤，長期以來被培育用於殘忍的鬥犬行為，包含加拿大、英、法、德等國均列為危險犬種。

農委會將比特犬及其「混血」犬隻等具攻擊性的大型犬列入禁止飼養及進口名單，多位立委曾開記者會為美國惡霸犬請命。（圖／CTWant資料照）

鄭永裕指出，屏東縣內登記比特犬（含純比特、比特混種犬、美國比特鬥牛犬等相關犬種）登記數量629隻；屏東縣總犬隻估計約6萬隻，其中包含3萬3千隻有登記、2萬6千餘隻未登記。

除了比特犬可能出現黑數未登記之外，近３萬隻未登記的犬隻也令家長憂心，因為台灣常見飼主將狗視為看家、看工廠、看護農園的「工具」，許多狗都被長期放任遊蕩或放養成為流浪狗的源頭，政府在未清查確認飼主身分並提出配套措施前，若貿然祭出重罰，極可能引爆惡犬棄養潮，成為街頭巷尾的不定時炸彈。因此目前縣府對於兇猛犬隻的態度，就是「傾向不開放繁殖、領養條件加嚴」，希望能有效控管猛犬數量及飼養品質。

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