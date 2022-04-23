對流雲系發展旺盛，氣象局今早針對台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市與高雄市等7縣市發布豪、大雨特報。氣象專家吳德榮說，今天天氣悶熱，且大氣不穩定，有局部陣雨和雷雨發生的機率。另下周南海地區恐會有1至2個熱帶擾動發展，但仍需再觀察。

吳德榮今在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」中提到，根據最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今（23日）低層水氣多，大氣很不穩定，有局部陣雨或雷雨，伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨；而不降雨時、天氣悶熱。各區平地氣溫：北部21至31度，中部20至32度，南部21至33度，東部21至31度。

7縣市豪、大雨特報。（圖／翻攝自氣象局）

氣象局今早針對7縣市發布豪、大雨特報，嘉義縣有局部大雨或豪雨發生的機率，而台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市與高雄市有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；另氣象局也針對雲林縣、嘉義縣和台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至07時30分止。

吳德榮也說，明（24日）低層水氣略減，大氣仍不穩定，各地晴午後多雲，局部地區午後有陣雨或雷雨。下周一、二及四（25、26與28日），低層水氣減少、大氣穩定，各地晴午後多雲，午後山區有小範圍短暫陣雨，且各地暖如夏，北台高溫多在32、33度，南部甚至在34至36度。下周三及五（27與29日）低層水氣增多，大氣不穩定，局部地區有短暫陣雨，午後雷雨的機率高於其他時間，高溫微降1、2度，仍偏熱。

吳德榮表示，最各國（歐、美、加）模式，持續模擬期末27日後在南海有熱帶擾動發展，並有在南海向東北緩慢迴轉的趨勢；菲律賓東方海域則另有1個熱帶擾動發展。由於理論限制，不同模式5至10天後的模擬，熱擾動的位置、強度及動向皆有顯著差異，並不意外。下周將有1至2個熱擾動發展是可參考的，但若進一步分析其路徑及可能對台的影響，不確定性太大了，無需「操之過急」，可再多觀察幾天。