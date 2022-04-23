老舊公寓居隔怎麼取物？ 陳時中：把鑰匙丟下來

新冠肺炎確診數攀升，有民眾擔憂，雙北許多公寓沒有管理員、對講機，輕症在家患者要如何取餐、取藥？指揮官陳時中昨(22日)表示，若有這樣的極端情況，可以請地方政府幫忙解決。如果是他，只好把鑰匙丟下樓，讓外送員消毒後開門上樓，或用繩子把鑰匙送下樓。此話一出引發網友熱議，中廣董事長趙少康小編昨在臉書PO文說，哇，好喔，想必接下來的台灣氣象降雨機率不好說，「但降key機率百分之百」。

陳時中昨表示，一些公寓在樓上通常有解鎖的裝置，若沒有解鎖裝置、沒有對講機，也有電話可以聯絡藥師、外送員，相信聯絡是沒有問題的 對於一定要從樓下開鎖的情況，有個案跟我們講，我們再來幫想辦法，如果是他，真有這樣的情形，也只好把鑰匙丟下來，讓外送員消毒、噴乾淨，再開門上樓，把鑰匙放在門口還給對方，或是拿一根繩子把鑰匙送下來，都有方法在。不過他也說，這種情形應該很少，若有，也是非常極端的情況，我們可以請地方政府幫忙解決。

陳時中的說法引發網路熱烈討論，趙少康小編在臉書質疑，鑰匙只丟一根，丟不見算誰的？鑰匙丟一串，砸傷人有國賠嗎？「不要擔心，康編幫你想好配套措施，以後把整串鑰匙放進襪子再丟，比較不容易砸傷人喔！」最後，趙少康小編更在文末用Hashtag寫下「陳時中哩落key啦」。

對此有網友留言表示，「派九天玄女協助key降落好了」、「可以來個類降落傘，給他降下去吧」、「準備釣魚竿吧，沒練過三鐵的人，只能把鑰匙丟到別人家的遮雨棚上」、「哈哈，要做一個室外籃子升降梯啦」、「這種超乎正常人思維的模式，居然是從中華民國的防疫指揮官口中說出來，真是厲害了…」。