德國沒有軍援烏克蘭重武器，受到外界批評。德國總理蕭茲解釋原因是德軍裝備吃緊，而且北約至今也沒提供坦克給烏克蘭。他強調避免北約和俄羅斯衝突升級是第一優先。

隨著俄軍日前對烏克蘭東部發動新攻勢，捷克、荷蘭、法國、美國等「北大西洋公約組織」（NATO）成員國紛紛提供坦克、自走砲、榴彈砲等重武器，協助烏軍抵抗俄軍侵略。

德國經濟實力雖然領先歐洲各國，卻沒有供應烏克蘭重武器，尤其波蘭和波羅的海三國對德國吝於軍援基輔迭有怨言。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）接受最新一期「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時表示，過去數十年來德國國防經費不足，影響深遠，能給烏克蘭的已經盡量給，現在裝備吃緊，因此改請軍火工業供應。德國為此準備了20億歐元（約新台幣630億元），主要供烏克蘭購買軍事裝備。

他認為，軍援烏克蘭最好無需繁複的訓練，運送容易，最快的方式是送前蘇聯時代的武器，例如東歐各國的做法，德國願事後提供武器補償這些國家，「北約國家至今沒有提供烏克蘭西方的坦克」。

許多軍事專家認為軍援烏克蘭重武器是當務之急，指責德國猶豫不決。蕭茲反駁說，將武器送到衝突地區，對德國來說是政策大轉彎，為了全歐洲的和平和安全，任何交付武器的決定都必須考慮周詳。

他強調，鑑於對手是擁有核武的超級強權，北約無論如何要避免與俄羅斯發生直接的軍事衝突。避免北約和俄羅斯衝突升級是第一優先，「我盡一切努力避免發生第三次世界大戰和核子戰爭」。

俄羅斯入侵烏克蘭至今已近2個月。蕭茲表示，德國的目標是俄烏雙方停火和俄軍撤出烏克蘭，兩國必須達成和平協議，讓烏克蘭有能力自衛，德國願意站出來保證烏克蘭的安全。

他承諾，德國未來將用西方武器協助烏克蘭強化國防。

德國沒有軍援烏克蘭坦克等重武器，在國內引起反彈聲浪。最大反對黨基民/基社聯盟（CDU/CSU）下週將在國會提案，要求政府供應烏克蘭重武器，國會國防委員會也將邀請蕭茲報告。（編輯：周永捷）1110423