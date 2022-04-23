啦啦隊出身的巫苡萱，以天使臉孔和超火辣身材，加上傻大姐個性讓她擁有超夯人氣，親民的巫苡萱也不吝嗇放送福利，本定了4月23要在板橋環球購物中心舉辦寫真書《苡見鍾情》的簽書會，不料因為工作與主持人徐凱希有接觸，雖然沒有收到匡列通知，但為保安全還是選擇將活動喊停。

啦啦隊員巫苡萱日前推出寫真書《苡見鍾情》，原定4月23日下午要在板橋車站舉行簽書會回饋粉絲，不過因錄製工作與21日證實確診的徐凱希曾同場，以防萬一她決定將活動延期，她表示徐凱希是21日驗出確診，自己是19日一起工作，就在確診的前幾天有接觸，但當日沒有近距離接觸，目前也沒有接到任何匡列通知，每日快篩都是陰性。

巫苡萱透露剛看到徐凱希確診新聞的時候，有立刻再做一次快篩，結果還是陰性，但仍然不放心「想用最嚴格的標準來保護大家」，她說簽書會會有大量的粉絲朋友前來，為了顧及大家健康安全只能忍痛延期，至於延期到什麼時候，巫苡萱說等疫情趨緩再舉辦，沒有一個具體的時間。

巫苡萱也公布她的身體狀況，說自己「因為我目前每天都有快篩，都是健健康康完全沒有問題！明天也會找時間去PCR! 」強調在防疫上會謹慎確認，目前個人工作會照常進行，未來有任何消息都會告訴大家。最後她感謝公司和粉絲的支持，喊話期待之後與大家相見，並附上一張自己昨日拿著快篩試劑的照片，狀態看起來亮麗健康。