昨晚強降雨引發大量土石流，台東多良火車站今閉園1天。（民眾提供）

昨晚強降雨引發大量土石流，台東多良火車站今閉園1天。（民眾提供）

昨晚強降雨引發大量土石流，台東多良火車站今閉園1天。（民眾提供）

台東地區昨天晚間雷雨交加，聲勢驚人，尤其是南迴鄉鎮雨量像倒的一般，全台最美火車站，太麻里鄉多良火車站，山上雨量太大，夾雜土石流，沿著火車站旁的產業道路往山下沖，一路沖到南迴公路上，土石堆積深度到膝蓋深，受到土石流影響，多良火車站今天閉園1天。

太麻里鄉公所人員今天一早現場查看，被驚人土石量嚇一跳，目前山上還有五十多戶村民沒辦法下山上班和辦事，已緊急封閉往火車站和部落的道路，預計中午前派大型機具搶通道路，晚上前恢復原狀。

村民說，看到堆積這麼多的土石，比膝蓋還高，都覺得很頭痛，也說幾十年都沒看過這種情況。

鄉長王重仁表示，主要是車站下方的排水圳太陡峭，超過60度，加上部落也用這條水圳排洩，遇到驚人強降雨，渲洩不及，更引發土石流，目前已經有和水保局協調，研究解決辦法。

受土石流影響，多良火車站今閉園1天，不過還是有北部鐵道迷，一早爬過堆積的土方，就是要拍火車美照。