新冠肺炎在台灣又掀疫情，目前本土確診數已突破3000大關，且很可能尚未達到高峰，而這波動盪也燒進演藝圈，多位藝人陸續宣告確診，夯綜藝《女人我最大》助理主持人徐凱希昨天(4/22)證實確診，目前居家隔離中，與她同場的來賓、工作人員忙快篩，包含正在對抗乳癌的女星朱芯儀，而如今的狀況，朱芯儀老公衛斯理也發聲回應。

朱芯儀於36歲生日前夕曝光2021年底確診罹患乳癌，就醫時已經2至3期，而她選擇積極治療，在進行乳房切除手術前，必須先挺過6次化療，她決定將抗癌歷程透過社群、YouTube頻道分享出來，鼓勵病友們正向以對，但也坦言化療副作用大，除了一頭秀髮掉光外，胸部組織也被拉扯凹陷，過程相當辛苦。

朱芯儀出示快篩陰性結果報平安。(翻攝自amandachu0308 IG)

朱芯儀罹癌後仍繼續演藝工作，如今已完成6次化療，準備做乳房切除手術，也因為化療的關係，身體狀況較虛弱，如今傳出與確診者接觸，讓眾人都相當憂心，對此，朱芯儀22日晚間用IG限時動態報平安，曬出快篩陰性結果，表示：「我很好，請放心哦」。

據《三立新聞網》報導，朱芯儀老公衛斯理表示，他們一接到徐凱希確診的通知後，夫妻倆第一時間就去做了快篩，結果都是陰性，表示《女人我最大》那個錄影通告，是朱芯儀開刀前最後一個行程，目前她正為開刀在調養身體，尚未確定開刀時間，在等醫生進一步確認告知。