本土確診數不斷創新高，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學直言，與病毒共存的道路不是那麼好走，所受到的衝擊絕對前所未見，根據美國資料顯示，兒童感染Omicron死亡率約萬分之一，換算台灣未來可能會有30至60位兒童染疫死亡，建議儘量減少孩子參與不必要的社交活動，降低孩子染疫的機會。

謝宗學昨（22）日於個人臉書粉專分析，根據指揮中心提供確診人數年齡層，可以看到19歲以下屬兒科範圍的人數佔約20.5%，3766人中有2個中重度以上病例、1人死亡。依照美國統計資料顯示，兒童感染Omicron死亡率約萬分之一，但台灣兒童染疫人口尚未破萬，統計意義仍不足夠，未來隨著疫情升溫、兒童確診人數增加，可以觀察死亡率是否接近萬分之一的水平。

謝宗學指出，台灣未滿12歲的兒童約200多萬人，若以200萬人來算，30%就是60萬人染疫，死亡率萬分之一，60人可能因病過世；如果15%就是30萬人確診，30人可能因病離世，不帶感情且冰冷的統計數字所呈現的是，未滿12歲的兒童在病毒共存的道路上，至少可能30至60人永遠離開父母身邊。

謝宗學坦言，「我估算未滿12歲兒童死亡人數，不是為了製造恐慌，而是想表達與病毒共存的道路不是那麼好走。」歐美其他國家現在完全開放，是經過2年與病毒慘烈戰鬥換來的，他們曾經醫療崩壞，也失去許多寶貴的生命，才能回到疫情前的生活模式。

至於我們有沒有可能打破兒童萬分之一死亡率的魔咒？謝宗學說，其實是有機會的，前提是疫情沒有大幅度失控，讓每個染疫變成中重症的兒童，可受到兒科醫師最適當的醫療照護，不會因過多的病人分身乏術。

謝宗學建議，即使政府沒有強力限制社交和人流活動，還是儘量減少孩子參與不必要的社交活動，減少孩子染疫的機會，讓兒童急重症的醫療量能可負荷中重度以上的染疫兒童，同時也要注意，若孩子不幸染疫屬於輕症，居家照護要仔細觀察是否出現警戒訊號，如發燒超過48小時或高燒超過39度、退燒後持續活動力不佳或呼吸急促／喘、持續性的嘔吐、頭痛、腹痛、超過12小時未進食或未解尿，如果沒有就不需要帶孩子到大醫院。

謝宗學說，前天也和北部兒童急診主任談論，根據他的觀察，兒童確診病例上升的趨勢若持續劇烈增加且沒有拉平曲線的狀況下，兒童急重症照護量能將很快面臨緊繃；如果再加上醫護人員因染疫被迫脫離治療前線的因素，情勢會更雪上加霜。

最後謝宗學說，與病毒共存是與新冠病毒戰役的最後一哩路，所受到的衝擊絕對前所未見，無法避免將面臨一陣混亂的局勢，呼籲做好個人衛生防護，減少不必要的社交活動，讓疫情溫和擴大，雖然花費的時間比其他國家久，但漸進式共存的過程絕對可以減少人命傷亡。