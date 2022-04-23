大陸央視新聞用戶端23日報導，2022年中美農業高層研討會當地時間21日在美國愛荷華州召開。中國駐美國大使秦剛在會上表示，面對當前全球農業發展和糧食安全面臨的複雜嚴峻形勢，中美作為農業大國和農產品貿易大國，攜手應對挑戰，保持農業穩定發展，增強農產品供應鏈韌性，保障本國糧食安全，並積極促進國際糧食安全合作，必將有利於維護世界和平、促進全球經濟發展和社會穩定，推動人類可持續發展。

秦剛說，在當前新冠肺炎疫情延宕、世界經濟復甦脆弱、氣候變化日益凸顯、地區衝突破壞世界安寧等背景下，糧食安全再度成為中美兩國和全世界面臨的重大現實問題。從戰略角度推動中美農業互利合作，既有利於中美兩國人民，也有利於減少全球糧食供應的不穩定性和不確定性，同時有利於全球應對氣候變化的努力。

秦剛強調，中美必須深化經貿合作，促進農產品雙向、正常貿易，消除目前存在的加徵關稅等障礙，為業界創造穩定的營商環境；必須深化科技和教育合作，聚焦可持續發展，增強技術支撐，儲備青年力量；必須深化政策資訊交流，盡快恢復農業對話機制，加強溝通交流；必須深化國際協同，在維護全球糧食安全方面發揮中美兩個大國應有的作用。