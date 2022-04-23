一名人妻在擔任健身房業務期間，偷吃健身房內一名陳姓健身教練，丈夫某日驚見妻子手機內竟然出現「插著睡」、「我讓妳每天都性高潮吧」等鹹濕簡訊，怒告見教練求償45萬元，一審判賠8萬元，但人夫不服上訴，陳男辯稱不知人妻已婚，且女方曾與其他同事交往同居狀似單身。法官採信教練的說詞，認定駁回人夫請求，二審嘉義地院仍判陳男應賠8萬元。全案確定。

根據判決，人夫主張，陳男明知妻子仍有婚姻狀態，竟仍與妻子有不堪入目鹹濕對話，包括「今天早點抱緊我睡覺可以嗎」、「插著睡」、「那妳可以聽0000老公的話嗎」、「我讓妳每天都性高潮吧」、「嗯 感受到你的身體」、「我會永遠愛妳」、「我也愛妳」、「我的lv包幫我帶一件衣服一件內褲」、「我付出到現在難道我對你的愛不夠滿滿」等語)、互稱「老公老婆」、十指緊扣。丈夫一怒下怒告陳男，求償45萬元。

陳男認為判賠太低，又上訴向法官控訴，他曾多次帶著小孩到健身房探班，也曾找陳男談判，陳男明知他是女方的配偶，仍故意侵害配偶權，導致他罹患「適應障礙症」就醫，且陳男一審未出庭，等於已經承認犯行，兩人甚至共同租屋同居生活，甚至還前往桃園某汽車旅館同床共枕眠，同居等情節絕非8萬元能夠彌補，請求二審判陳男再給付37萬元。

陳男辯稱，他不知道女方已婚，她一到健身房任職，就喜歡與男同事親暱互動，下班也不常回家，還常住在同事家中，看來就像單身，因此他不知道女方已婚，而且女方常常告訴同事，他是人妻的「理想型」，先前女方也與另一名同事交往同居，後來雙方分手，人妻才主動接近他，還多次借放衣物在他家，事後以拿衣物為由，邀他到住處喝酒聊天，讓他最後無法自拔而進行交往。

法官曾詢問人夫，是否要傳喚妻子交往過的男友來作證卻遭到拒絕，人夫表示，「因為我去探班時，有看過健身教練，但我不認識被他。」法官又問：「剛開始探班時，有無告知教練你的老婆是何人？」人夫則答稱：「我不認識被上訴人，我為何要告知被上訴人。」法官再次詢問：「如何確定教練一開始就知道，你的妻子有老公？」人夫答稱：「這我沒辦法舉證」

法官審酌，人夫到健身房找妻子探班時，並未表明自己的身分，無法證明陳男知道女方已婚，而根據事證，無從認定陳男故意侵害配偶權，駁回人夫上訴請求，因陳男並未針對一審判決提出上訴，維持一審判決，陳男應賠償人夫8萬元。全案確定。