大陸央視新聞用戶端23日報導，歐盟和美國高級別外交官員近日在布魯塞爾磋商並發表聯合新聞稿，其中涉及俄烏局勢涉中關切，提及涉台、涉疆等問題。對此，中國駐歐盟使團發言人當地時間22日回應指出，美歐舉行磋商是他們自己的事，但中方堅決反對拿中國說事，更反對藉磋商之名對中國指手畫腳、威脅施壓。美歐聯合新聞稿有關涉中內容粗暴干涉中國內政，無端抹黑攻擊中國，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人表示，這個新聞稿不打自招的是，世界上確有那麼一些國家和組織，打著維護主權和領土完整的招牌，幹的卻是破壞別國主權和領土完整的勾當；假借維護和平與安全的名義，實則謀求自身絕對安全的一己私利。這種赤裸裸的雙重標準，只能讓世界人民更加清楚地認識到什麼叫集團政治，什麼叫意識形態霸凌。

發言人指出，奉勸有關方面不要低估中方捍衛國家主權的堅定決心，不要低估中國人民維護民族尊嚴的堅強意志，認清世界發展大勢，徹底摒棄冷戰思維和拉幫結派做法，多為世界和平、穩定、發展做點實事好事，而不是四處煽風點火、挑動對立對抗。