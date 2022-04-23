近期本土疫情升溫，快篩試劑需求大增，前衛生署長昨(22日)宣布將捐贈1000萬份快篩試劑，盼盡快核准進口申請。指揮官陳時中今表示，目前尚未收到任何申請案件，如果符合相關規定要贈送「我們也很高興」。此消息引發網友們熱烈討論，有人就說「怎麼感覺相同的劇情又上演了」、「又是民間」、「疫苗再一次的翻版」。

楊志良昨宣布將捐贈1000萬份快篩試劑，目前已找到一家歐盟認可的廠商，偽陰偽陽率百分之一，售價僅55元，相關資料已經送指揮中心，希望能盡快核准進口申請。但陳時中表示，目前尚未收到任何申請案件，「可能他心中急著想送」，但基本上須符合相關規定，當然要贈送「我們也很高興」。

相關消息曝光後，引發大批網友關注，其中在《Yahoo新聞》相關報導底下有將近一千則留言，不少人表示「會不會又是去年BNT的歷史重演，大家拭目以待」、「政府肯定擋，政府說我們已經買足夠了」、「一天到晚宣傳要與病毒共存...連快篩都沒準備...還要民間不斷打臉...」、「這個價差令人流口水啊」、「之前都300元以上是誰賺走」。