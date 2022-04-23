潮品集松茸極品四寶粽。（神旺大飯店提供）

潮品集潮洲香粽。（神旺大飯店提供）

神旺大飯店潮品集端午禮。（神旺大飯店提供）

台北神旺大飯店「潮品集」即日起至6月2日，推出多款美味端午粽禮，經典款「潮州香粽」、用料豪華的「松茸極品四寶粽」、好評不斷的「金銀蒜蠔皇土雞粽」，即日起開放預訂，每顆定價198元起，6入每組優惠價1088元起。

5月22日前預購「潮州香粽」、「金銀蒜蠔皇土雞粽」享3組以上9折，10組以上85折，30組以上8折優惠，另可用優惠價加購XO醬禮盒雙瓶裝原價1400元，特惠價1080元，每組粽禮限購1組；洽詢專線(02)2772-2687轉9，神旺大飯店潮品集。

經典潮州香粽，以潮州料理中的代表菜餚「滷水」為調味，讓糯米浸泡在長年累月吸飽藥材、食材香味的菁華滷汁，再拌入紅蔥、金鉤蝦、花生，賦予米粒淡雅鹹香的好滋味。

講求口味的一致搭襯，餡料同樣以潮品集鎮店潮州老滷汁滷至軟嫩入味的豬五花和飽滿肥厚的北菇，最佳配角則有海潮香氣濃郁的特選干貝與油潤鹹蛋黃，6入的禮盒裝裡，更附贈了由潮品集主廚費時自製的XO醬，喜食辣味者可搭配食用，更加開胃。

松茸極品四寶粽採用珍貴海陸精華食材大，廣式裹蒸粽，適合4人共享，不只吃得到整粒鮑魚、上選烏參、豐潤花膠及瑤柱等多種豪華海味，並響應環保潮流，採用矜貴的松茸取代魚翅。

擅長利用養生食材搭配粽料的黃義仁主廚，打造「金銀蒜蠔皇土雞粽」，今年選用營養價值高，素有養生界黑鑽石美稱的在地「發酵黑蒜」，以及經過熱油煸炒除去辛辣嗆味，僅保留本身香氣的「白蒜」做為調味雙主角，透過蒸煮時的高溫，將黑蒜的甘味、白蒜的香氣、蠔醬的鮮味、雞汁的精華，全數集結於一粽，飄香千里。