本土確診屢創新高，被匡列隔離的人遠比確診者還多，中央流行疫情指揮中心昨宣布擴大「以篩代隔」的政策，准許維持社會機能正常運作機關及事業單位，若人力不足可召回被列為接觸者的工作人員，每2天快篩1次。對此，台大兒童醫院院長黃立民表示，以篩代隔必須做，但2天1次太頻繁，快篩試劑根本不夠。

雙北市長與不少立委都呼籲「以篩代隔」，適度開放居家隔離者解隔離。對此，指揮中心開放「維持社會機能正常運作機關及事業單位」，若人力備援影響到原單位的運作，經過衛生單位同意，可召回被列為接觸者的工作人員，每2天快篩1次，直到接觸最後一位確診者的第10天為止。

「以篩代隔」擴大適用，指揮中心公布7條件。（圖／指揮中心提供）

根據《聯合報》報導，台大兒童醫院院長黃立民認為「以篩代隔」必須要做，但若接觸者本身沒有症狀，那應該不用快篩就能回去工作，且現在規定每2天就篩1次實在太頻繁，快篩試劑根本不夠，應該改為每5至7天快篩1次，政策才可能可以落實。

而「快篩實名制」目前也正在規劃中，擬讓民眾持一張健保卡就可購買一盒5劑的快篩試劑，價格應該會壓在1劑100元左右，另居家隔離者和居家照護者需使用的快篩試劑，則會由地方政府來提供。