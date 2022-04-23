又見奧克！1名網友在《爆料公社二社》出1則影片，1對夫妻到餐廳用餐，不滿吃半碗的白飯要收20元，竟開始大聲咆嘯，丈夫甚至還怒摔盤子，網友們看到影片後，紛紛在留言：「摔之前還多吃了2口菜，還知道不要浪費食物」、「落漆，連20飯錢都沒有嗎」。

原PO在臉書社團《爆料公社二社》發文，昨（ 22日）中午，一對沒品夫婦到苗栗大湖餐廳用餐，因對白飯價格不滿，在店內大聲咆哮，甚至怒摔盤子！店家表示，店員在跟客人收取菜單時，已有清楚告知白飯20元，且吃到飽。怎料，餐點上到一半，婦人突咆哮：「我吃半碗也要付20塊嗎？真是上了賊船」，老公居在旁負荷，怒摔盤子！

事後店家請夫妻2人離開，並未收取任何賠償及費用，僅報警備案，店家表示沒有想要他們賠償，只需要一個道歉，未料夫妻2到案後，不只不願道歉，還要求店家賠償她精神損失，原PO表示，影片中清楚拍到婦人瘋狂咆，她老公甚至還摔盤子，嚴重懷疑婦人精神狀況有問題。沒想到現在除了要防疫情，也要防沒品的奧客。

貼文一出網友們紛紛留言：「這種人不用放他走」、「落漆，連20飯錢都沒有嗎 ？甘願這樣丟臉」、「摔之前還多吃了兩口菜。還知道不要浪費食物」、「開名車連20元都沒有」、「這個店家還脾氣真好！奧客真是無奇不有」。