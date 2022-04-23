大陸界面新聞23日報導，中國駐美國大使館網站美東時間22日消息，美國穀物協會會長瑞恩·勒格朗出席中美農業高層研討會表示，農產品貿易是目前兩國關係亮點，中國政府向美農民傳遞了明確積極訊號。關稅壁壘對解決全世界面臨的饑餓問題毫無幫助，如兩國能在農業自由貿易方面發揮領導作用，整個世界都將受益。

中國駐美國大使秦剛當地時間21日在愛荷華州首府得梅因市出席中美農業高層研討會。研討會由中國駐美使館、美國腹地中國協會、中國農業國際交流協會主辦，河北省副省長時清霜、世界糧食獎基金會名譽主席奎因大使、前美駐華大使布蘭斯塔德、美駐中大使伯恩斯、兩國農業部官員、有關農業行業協會、企業等500人透過線下線上方式出席。研討會在美社交媒體平台直播。

布蘭斯塔德致詞表示，習近平主席當年播下的友誼種子已經生根發芽，農業合作是其中重要的一部分，希望看到中美友誼和務實合作繼續發展。

康地穀物公司執行長包豐博說，美國不僅僅有華盛頓、紐約、洛杉磯等大城市。要接觸真正的美國人，就一定要到美國腹地。美農業界呼喚兩國民間有更多交流、更深互信。

先正達公司執行長傅文德表示，中國人民十分熱情淳樸，和美國人民有很多相似之處，兩國需要更多交流機會瞭解彼此。烏克蘭危機爆發以來，糧食安全已從一個「議題」發展成為亟需解決的危機。中美合作可以解決一切難題，中美不合作，什麼問題都無法解決。

美國穀物協會會長勒格朗表示，農產品貿易是目前兩國關係的亮點，中國政府向美農民傳遞了明確的積極信號。關稅壁壘對解決全世界面臨的饑餓問題毫無幫助，如兩國能在農業自由貿易方面發揮領導作用，整個世界都將受益。

美國大豆出口協會執行長蘇健表示，中美在貿易方面相互依賴，如兩國能繼續成為農業交易夥伴關係的全球榜樣，將產生強大的引領效應。通過加強農業科技領域的合作，中美可共同減少對環境的影響，並大幅提高糧食產量。