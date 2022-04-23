台灣新冠肺炎疫情嚴峻，昨（22日）新增3766例本土病例，再創確診新高，使得「居家隔離」和「與病毒共存議題」成為全民熱議焦點。但衛福部長陳時中坦言，若要達到與病毒共存條件「需全台15%人口，約345萬人確診」；前副總統呂秀蓮對此發表看法，若每日新增確診人數突破萬人，民進黨將面臨政權保衛戰！

前副總統呂秀蓮昨（22日）參加政論節目《少康戰情室》錄影，首先針對居家隔離議題，呂秀蓮表示有錢人可能住得舒適，但如果是中下階級的人進行居家隔離，「全家都可能感染，那個悲劇是不可想像的」，因此她呼籲外界使用「居家隔離」一詞時應當謹慎。

而針對與病毒共存議題，呂秀蓮指與病毒共存一詞「是誰發明的？聽起來很仁慈」，但陳時中21日提到與病毒共存「需全台15%人口，約345萬人確診」，讓呂秀蓮驚呼「老天啊，我們過去一天確診幾個（數千）大家已經雞飛狗跳了！」她也向民進黨政府發出警訊，指如果真出現單日新增萬人，「不是陳部長要下台，你（民進黨）要面臨政權保衛戰」，當全台確診達340萬的那天，「民進黨要如何跟社會交代」。