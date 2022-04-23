俄烏戰爭開打近2個月，成全球焦點。談判專家、東吳大學政治學系教授劉必榮指出，這場戰爭落幕勢必得透過談判，這必須達成三大條件：一，俄羅斯找到能宣稱達成「特別軍事行動」目的的停火點；二，第三國家集體調停下和談；三，以美國為首的西方國家不再升高對俄外交對抗。劉直言，要達成以上條件，中國與土耳其將是關鍵角色。

劉必榮23日接受香港媒體《中評社》訪問表示，俄烏戰爭目前陷入膠著，對俄羅斯、烏克蘭而言都不可能認輸，未來俄羅斯若想讓戰爭落幕，要找個達到目標的停火點並不難，只要控制住烏東地區，特別是打下近日戰況激烈的馬立波亞速鋼鐵廠（Azovstal），俄羅斯總統普丁都能宣稱已達成「特別軍事行動」目的，而這個時間最快在5月9日勝利日。

劉必榮表示，第三國家調停的動作必須要觀察中國、土耳其，但對其而言時機恐怕都還沒到。中國至今未譴責俄羅斯，也並未出手撮合；土耳其3月29日促成俄烏代表在伊斯坦堡談判後就沒新消息，但土耳其一直希望能成為「俄烏調人」，若調停成功將成為北約與俄羅斯的橋梁。

至於第三點條件，劉必榮直言，西方國家現在並沒有給普丁和談的台階下，制裁不斷升高要怎麼談？例如美國總統拜登稱普丁是「戰犯」、俄羅斯在烏克蘭實施「種族滅絕」，甚至是正在考慮將俄羅斯列為「支持恐怖主義國家」，這些制裁手段根本毫無迴旋空間，尤其西方國家還提供烏克蘭武器、錢當「啦啦隊」，等於封死談判的路，如此不給普丁台階下，這場戰爭就看不到收場的跡象。