There is fear that Philadelphia 76ers All-NBA star Joel Embiid has a torn ligament in his right thumb, but Embiid has vowed to continue playing through the injury, sources tell @TheAthletic @Stadium. Embiid will rely on his pain tolerance and 76ers‘ medical staff. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 22, 2022

右手拇指受傷還能投進準絕殺三分球，只能說七六人明星中鋒恩比德太神了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞23日爆料，恩比德疑似遭遇右手拇指韌帶撕裂傷勢，但他打算帶傷繼續在24日進行的首輪G4上場，且沒打算缺席本季剩餘賽事。

恩比德有可能最近接受核磁共振(MRI)檢查，藉以確定他的受傷程度，不過快艇總教練瑞弗斯似乎認定傷勢並不嚴重，「恩比德很好，我們做了很多治療，我們不想讓任何人碰到他的手臂或手指，但我感覺他挺好的，應該沒有什麼事情。」

前役賽後遲遲晚了快兩小時才參加記者會的恩比德表示，「我不知道發生了什麼，只是我開始感覺到手指的疼痛，或許只是扭到了，要看看接下來情況怎樣。」當問到他這個手傷是否影響到G4的出賽，他馬上毫不遲疑回應，「不可能！」

目前七六人在季後賽首輪系列戰搶到3勝0敗的聽牌優勢，且很有機會在明天凌晨兩點開打的G4橫掃暴龍率先晉級，恩比德能否上場當然相當關鍵，只是看到他如此堅定想要繼續上場打球的決心，看來他也迫不及待想把這個系列戰終結了。