本季籌組全新陣容的湖人最後迎來大失敗，連附加賽名額都搶不到，而陣中最受質疑的人莫屬新援韋斯布魯克(Russell Westbrook)和已被開除的總教練佛格(Frank Vogel)。最近身為湖人死忠粉絲的饒舌歌手史努比狗狗(Snoop Dogg)發表看法，他認為外界一再質疑韋斯布魯克是不太對的，教練佛格的問題反而比較大。

"The coach wasn’t f—— with him. Coach used to sit him on the bench, take him out the game. That f—- with your mentality."



-- Snoop Dogg blames Frank Vogel for Russell Westbrook's struggles with the Lakershttps://t.co/Ia9MQnnlT9 — LakeShow (@LakeShowCP) April 22, 2022

史努比狗狗是美國西岸饒舌界OG，也是湖人多年的死忠粉絲，每年湖人場內外出現什麼問題，他總會跳出來說話，而本季話題性十足的紫金軍自然逃不過他的「碎嘴」，史努比狗狗近日在節目上談到了湖人，為韋斯布魯克說話，直言他的表現低落是因受到佛格的限制，所以無法發揮，將他的掙扎情形歸咎於佛格執教不當。

史努比狗狗在訪談中說：「韋斯布魯克在場上是個殺手，是教練不懂的用他，讓他坐板凳、置於場下，那會摧毀你的心智，當你有那種實力，但教練只叫你坐好等著，等你真正上場絕對會生疏，因為你不在節奏裡。」更直言教練讓韋斯布魯克無法好好做自己，教練和球員之間應該達到共識，而不是維持這樣的關係。

Shoutout to @SnoopDogg for defending Russell Westbrook last night on the @fullsendpodcast pic.twitter.com/VSgSvGpSUV — Nour Qasem (@nourq20) April 21, 2022

韋斯布魯克本季為湖人出賽78場，平均上場時間有34分多鐘，相較於生涯平均差不了多少，但季中確實有幾場因發揮不佳，遭教練團讓他在關鍵時候坐板凳，對此他也曾表達意見，2月時他出現背部緊繃的症狀，受訪卻說是因坐板凳太久導致，他說：「背部問題總來來去去，我不習慣長時間坐板凳，然後上場快速移動，這會讓背部出現緊繃。」