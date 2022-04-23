一名台南黃小姐表示，孩子因曾跟確診者搭乘同校車，因此被匡列、收居家隔離簡訊，校方也提醒她要趕緊去居住地的衛生所拿居隔單，沒想到衛生所的承辦人態度卻非常消極稱，甚至爆氣問「有那麼急嗎？誰叫妳來的？」更說居隔單不用那麼快開，令她質疑「是不是因為這樣，台灣才短短幾天就變成那麼嚴重？」

黃小姐昨（22）日於臉書社團《爆怨2公社》指出，小孩曾跟確診者搭同校車，事後收到居家隔離簡訊，老師也提醒她要盡快去居住地的衛生所辦理居隔手續，但當她抵達衛生所時，承辦人反問她「有那麼急嗎？誰叫妳來的？居隔單不用那麼快開沒關係。」她出示手機簡訊後，對方卻說沒有資料，無法辦理，她只好又到學校通報的衛生所，拿到居隔單填寫完畢後，再返回居住地衛生所蓋章。

黃小姐的孩子曾與確診者搭同校車，因此被匡列。（圖／翻攝自爆怨2公社）

沒想到黃小姐將居隔單拿給承辦人詢問相關細節，對方竟然爆氣，還不情願地蓋章，令她當場傻眼，痛批整個流程中，學校第一時間就向上通報，且處理得很好，「但衛生所的態度怎麼會這麼消極？我在想是不是因為這樣，台灣疫情才會短短幾天就變成那麼嚴重。」

貼文曝光後，網友也紛紛留言，「她工作量暴增，不能跟長官發洩，只好這樣，不是她的錯，也不是妳的錯」、「業務量突然爆多，所以心情超不爽吧」、「能理解第一線人員辛苦，但態度真的有點差」、「台灣疫情變嚴重不是她的問題」。