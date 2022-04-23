一名婦人在台中航空站公車亭偷走女客的一包葡萄乾，一審被依加重竊盜罪判六月徒刑，但二審法官調查後認為，婦人是身障人士，偷東西僅是為肚子餓充飢，且為轉售牟利，犯後還留在現場，遭法辦後還賠償葡萄乾六倍價格共一千二百元與女客和解，認為犯行輕微可憫恕，直接撤銷一審判決改判她免刑。

根據判決，該名婦人在民國110年9月13日中午12時26分許，在臺中航空站公車站候車室內，趁一名女子到廁所時，竊取她放置於座位處塑膠袋內之葡萄乾1包及隨身包內之悠遊卡1張，得手後就坐在公車亭內，將葡萄乾食用殆盡，被害人發現後報警處理，員警到場後當場查獲並扣得悠遊卡1張。

台中地院簡易庭認為，婦人以不正方法取得他人財物，但考量已和被害人和解，依加重竊盜最輕刑度判處六月徒刑，得易科罰金。

但婦人認為判決太重上訴，法官審理時，認定婦人既未於偷竊得手後迅速逃離現場，也沒有躲避員警查緝，反而當場將竊得之葡萄乾食用完畢後，竟仍一直停留在現場長達兩個小時，直到員警到場以現行犯逮捕。

法官認為，婦人的行為與一般犯罪之行為人大不同，顯見她行為確有受到精神及智能障礙之影響，且婦人事後並賠償已食用完畢之葡萄乾價值6倍之金額即1200元。

二審法官因此審酌，婦人領有輕度身心障礙證明，並有全身性抽搐癲癇病史併有中度智能障礙，可認定情緒及行為控管未能與一般人同視，且她的目的在於偷竊果腹充飢，並非取得財物本身之金錢價值或使用利益，更非轉售牟利，犯罪情節及惡性輕微，一審未考量這項因素，因此予以撤銷改判免刑。