上海從3月底時疫情大爆發，全城進入封控狀態，如今已經持續將近一個月，政策還是嚴格控管，上海市民仍然需要待在家中，不能擅自出門；近日傳出演出《後宮甄嬛傳》孫儷的妹妹孫艷，從北京前往上海前線擔任志工，她支援疫區的模樣也被公開，吸引許多網友稱讚。

北京電影學院是許多演員的母校，知名演員黃磊、徐靜蕾、趙薇、陳坤、黃曉明、劉亦菲、楊冪等人都是該校校友，近日學校的微博帳號北電表演學院2020級本科實驗班就發文，稱該校學生孫艷在3月底時疫情剛爆發，就自願前往上海前線當志工，並曬出三張孫艷在上海的照片，圖片中她穿著白色的防護服，從頭到腳都蓋住，只露出一雙大眼睛，她開心地在走道上比YEAH，整個人看上去很有精神，另一張同樣穿白色防護服的她，手上還戴著透明塑膠手套。朝著鏡頭自拍，但不知是不是支援工作太累，眼神似乎有些疲憊。

另一張照片，孫艷綁起高馬尾，口罩、面罩全副武裝，坐在一張小桌子前，似乎低頭認真查看文件清點名單，認真工作的樣子引來網友們誇讚「志願者在抗疫前線確實很辛苦的。小女孩兒能堅持21天很不容易呀。」、「很優秀的做公益有奉獻精神很棒啊」、「孫儷姐妹真是好樣的」、「孫豔真的太棒了」、「真的是心地善良的人」

孫儷妹妹孫艷前去上海支援防疫。（圖／微博）

孫儷的父母在1995年離婚，她跟著母親生活，父親則再婚並生下孫艷，而孫儷十分疼愛妹妹，從小就會照顧她及帶她出去玩，在相處過程中她發現孫艷能歌善舞，好好栽培將來會有一片天；2011年孫儷拍《甄嬛傳》時，讓孫艷客串玉嬈小時候，從兩人同框時就能看出她有多疼惜寶貝妹妹。