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黃蜂官方23日毫無預警宣布，開除領軍4個球季，且在最近3季年年多拿10勝的總教練波雷戈，這個決定堪稱相當意外，畢竟波雷戈確實幫助年輕的黃蜂有所成長，可惜根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，這個決定是由黃蜂老闆喬丹親自下令。

44歲的波雷戈，2018年5月接掌黃蜂兵符，成為NBA史上首位拉丁裔總教練，4個球季下來總共拿到138勝163敗，儘管黃蜂始終沒有辦法闖進季後賽，卻從2019-20年球季拿到23勝、2020-21年球季33勝，直到本季拿下43勝，球隊成長看得見。

尤其是幫助年輕球員成長方面，波雷戈成功幫助「球弟」拉梅洛鮑爾打出接近全明星級表現，更讓邁爾斯布瑞吉斯表現越來越穩定，且在今年有望拿到不錯續約條件，甚至曾讓默默無名的葛拉漢，在2019-20年球季入選年度進步獎第5名位置。

可惜這些成就看在喬丹眼裡可能不算什麼，畢竟黃蜂已經連6年都沒闖進季後賽，最近兩季也都在附加賽止步，喬丹當然希望趕緊找尋其他合適總教練人選，幫助黃蜂下個球季可以重返季後賽，波雷戈理所當然成為最佳犧牲品，反正教練再找就有了。