杜詩梅突曬婚戒羞曝將有大事要發生 放閃尪「滲透我99%生活」

以《麻辣鮮師》陸小曼一角走紅的女星杜詩梅，2018年感情開花結果，與小12歲的「花蓮林俊傑」莊植蘢結婚，婚後隨夫定居花蓮，經營燒烤店，兩人如今結婚近4年，昨晚(4/22)她突然曬出夫妻倆戴上婚戒的甜蜜合照，羞曝：「即將有一件大事要發生了」。

成為人妻已4年的杜詩梅，昨晚突然在臉書分享多張夫妻甜蜜照，兩人戴上婚戒，笑得開心，她更感性寫下：「在相處的過程中，不知不覺莊先已經滲透到我99%的生活啦～當然我也很期待未來與他的生活，接下來即將有一件大事要發生了，先讓大家猜猜看啊」。

杜詩梅笑呼「驚不驚喜意不意外哈哈哈」，更表示自己是非常期待的，而眾人道恭喜之外，不禁猜測46歲的她是不是肚皮有喜？據《ETtoday》報導，杜詩梅表示，其實結婚時沒辦婚宴，加上考量老公當時的經濟狀況，所以連正式婚戒都沒買，如今他們的新店面選在6月開幕，那天也是他們的結婚紀念日，所以決定辦個小巧的家宴，剛好有婚戒品牌找她合作，於是有了量身訂做的婚戒，並拍了簡單的結婚照，「整個天時地利人和的感覺」。

至於外界猜測她說的好消息可能是懷孕，杜詩梅則笑回沒有，「孩子沒有消息」，事實上，杜詩梅婚前曾受孕，當時發現懷的是同卵雙胞胎，但8週產檢時可惜發現孩子已沒了心跳，只能做人工流產，2019年她出席伊林尾牙，表示流產後有好好休息了半年，期間老公為她準備月子餐，下重本用龍蝦、明蝦等高級食材，她跟老公都因此胖了超過10公斤，後來夫妻倆去長灘島度假，希望趁著心情放鬆，能「做人成功」，可惜未果。