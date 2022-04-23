京站時尚廣場自開店以來就以「環保、時尚、科技」為核心理念，從一開始就打造了全台北最大植生牆，近三層樓高的牆面約有2萬8674株植栽，每日可吸收48公斤二氧化碳，「會呼吸的牆」也代表京站長久以來對於環保與時尚的重視，而在昨（22日）的世界地球日，京站更在綠電及綠能行動再邁出一大步，與裕電能源一齊打造同時具備快充與慢充的「YES來電電動車充電站」，一站滿足車主充電、購物、餐飲及娛樂等日常所需，更宣布5月將共同把理念化為實際行動，結合環保與公益概念，共同注入環境友善的力量。
此次的合作由於隨著電動車主日漸增加，因此為了擴大電動車主的便利性，位於京站停車場B5的「YES來電充電站」，就設置了包含快充設備可提供車主緊急補電外，還有慢充設備可配合車主購物、享用美食及看電影的時間充電，即日起至30日期間更祭出開站限定優惠享免費充電，下載YES來電APP後加入會員掃QR CODE碼即能啟動充電；而裕電能源也宣布5月將與京站時尚廣場舉辦捐鞋救命公益活動，每捐出一雙鞋，裕電能源即捐出30元，提倡二手物資再利用及幫助所需。
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