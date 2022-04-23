失智症就是老人癡呆嗎？日本將「癡呆症」改名為「認知症」，台灣則統一稱為「失智症」。正常老化的認知功能退化，只是輕微記憶力衰退、反應變慢，並不會影響個人日常生活功能或社交能力。

而失智症是不正常的老化，是一種漸進性大腦疾病，病人意識清楚，除了認知功能障礙，也可能會出現個性改變、攻擊行為、行為異常，以及易怒、憂鬱、焦躁不安、妄想或幻覺等精神症狀，但其並非精神疾病，卻因此影響人際關係與生活。

不了解失智症的家人朋友，可能沒意識到病人已罹患失智，而罵病人「老番顛」，尤其是早發型失智症，病人在65歲以前即發病，卻常被忽略而未被診斷出來。

●失智症病因複雜 僅小於5%經治療可恢復

失智症可分成退化性失智症、血管性失智症、混合型失智症，以及其他因素所導致的失智症。最常見的病因是退化性阿茲海默氏症，其次是血管性失智症（曾發生腦血管病變造成腦神經損傷）；退化性失智症還包含額顳葉失智症與路易氏體失智症。

其他因素導致之失智症則包括藥物、情志疾病（例如憂鬱症）、內分泌與新陳代謝疾病（例如甲狀腺功能低下）、腫瘤、創傷、營養缺乏（例如缺乏維他命B6或B12）、感染等。其中，小於5%可逆性的失智症經過治療之後，便可改善或恢復認知功能。

隨著人類平均壽命延長，台灣已於2018年從高齡化社會轉變為高齡社會，國家發展委員會更推估2025年將邁入超高齡社會。由於老年人罹患慢性病的機率和比例提高，未來，台灣也將會有很高比率的人口罹患失智症，在少子化的現代，照顧失智症病人可預測將是未來年輕一代即將面臨的重擔。

國際失智症協會（Alzheimer's Disease International, ADI）每年發表全球失智症報告，全球每3秒鐘就有1人得到失智症，全球失智症病人估計自2019年有5,500萬人，至2030年有7,800萬人，到2050年更有13,900萬人。

根據去年2021年9月的報告指出，預估有75%的失智症病人並未被診斷出來，估算全球有4,100萬失智者尚未被診斷，而未被診斷的比率和國家收入成反比，例如在中低收入國家有90%失智症病人未被診斷，而高收入國家則較低，有60%失智症未被診斷。

隨著全球人口高齡化，對於失智症的精確診斷和照護需求將會有如海嘯一般襲捲而來。如果能早期發現失智症徵兆，提早診斷出失智症，就有助於早期介入治療，延緩失智症的進展，並維護病人和家屬的生活品質。

●失智症的中醫觀點與治療主軸

隨著年紀越大，人體衰老，逐漸氣血陰陽失調。在中醫生理學觀點中，腎為先天之本，與人類基因遺傳因素有關。腎藏精，精生髓，而腦為髓海，故腎與大腦功能密切相關。腎虛精虧導致腦髓空虛，脾失健運使水濕凝聚成痰濕，也無法化生氣血，痰濕又阻遏氣血運行，氣虛血瘀導致腦絡阻滯則使腦髓失養、神明失用，又心藏神、主神明，所以腎、心、腦、脾等臟腑虛衰與失智症的發生相關聯。

針對失智症病人腦部的實質病變與功能異常，中醫多從心腎為主軸，以活血化瘀、祛痰開竅、寧心安神的中藥和針灸穴位治療。而依失智症的病程進展，會因為症狀和嚴重程度的不同，而有不同的治療目標。

根據一篇分析全民健康保險資料庫的研究指出，目前接受中西醫整合醫療的失智症病人以中期最多，初期次之，末期最少。而中醫處方的藥理分類比例，在不同的病程階段也有所不同，例如在初期以補養、清熱劑最常用，中期以安神和解劑為主，末期則以利濕、祛痰、補養劑最多。

失智症中醫治療穴位。(圖/林佳慧醫師提供)

●依病程延緩病情，減少併發症

根據失智症的不同病程、不同嚴重程度，中醫介入的治療目標也有所不同。對於輕微認知功能障礙的輕度失智，以維持認知功能、延遲腦部功能退化為治療目標。若是中度失智，病人出現精神和行為症狀，則治療目標是穩定病人情緒，減少其易怒不安、焦慮、妄想、攻擊行為等。

重度失智病人的治療，則需維持病人生活功能，減少插管和嚴重併發症的產生，例如末期病人常有吞嚥困難導致營養不良，或吞嚥功能差導致嗆咳而罹患吸入性肺炎，泌尿道感染引發敗血症死亡等。

中醫治療還能改善病人吞嚥功能，減少病人因為無法自行進食而需要插鼻胃管灌食的比率。若中西醫結合治療失智症，長期下來，可以降低失智症病人肺炎住院率，及減少長期導尿的需要。

※本文作者為中國醫藥大學附設醫院中醫針灸科林佳慧醫師。