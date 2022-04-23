高雄市政府警察局重視廉政工作，於疫情嚴峻下局長黃明昭仍不忘邀集一級主官(管)以分流分層及視訊方式，於昨(21日)上午親自主持「111年第1次廉政會報」，會議中並通過多項廉能政策。

黃明昭邀集一級主官以分流分層及視訊方式，親自主持「111年第1次廉政會報」，會議中並通過多項廉能政策。(高雄市警察局提供)

黃明昭自到任後，即積極查緝槍毒、打擊暴力、詐欺及竊盜等各類犯罪，與加強交通違規取締，降低意外事故發生，保障民眾生命財產安全，對於廉能靖紀作為，更為重視，本次會議一開場即對去年該局發生洩漏、販賣個資等嚴重違法情事，要求各單位及各業管部門持續落實資訊安全管理，並表示若經深入查察發現異常而該單位主官（管）卻遲未察覺，將追究連帶責任。

黃明昭邀集一級主官以分流分層及視訊方式，親自主持「111年第1次廉政會報」，會議中並通過多項廉能政策。(高雄市警察局提供)

近來因前督察向廠商索賄遭法院重判有期徒刑11年確定及警察機關屢有員警違法犯紀等情事，局長黃明昭特別重申對於員警違法（規）情事，將視情節依法予以嚴懲重辦，絕不寛貸;更指示無論有無職務利害關係，只要有饋贈、請託情形即應登錄，落實廉政倫理規範要求，避免瓜田李下，也保障自身權益。

在廉政會報中，除檢視防貪、反貪及肅貪工作推動情形外，會中另公開表揚該局110年獲選市府廉潔楷模及保薦審查前5名績優人員，並決議訂頒「高雄市政府警察局執行廉政倫理事件登錄獎勵規定」等廉政規範，及通過取締毒品作業專案稽核、加強加班費等小額補助款審核內控機制、落實公職人員利益衝突揭露程序等多項提案，充分展現黃明昭期透過相關會議積極推動機關內部風險控管機制，向同仁宣導廉潔為本，建構廉潔環境之決心。