烏俄戰爭戰線打不停，進一步凸顯緊急時刻衛星通訊的重要性，預計將加速各國發展低軌道衛星，台系受惠網通股也一一出爐。

低軌道衛星主要是利用多顆衛星覆蓋整個地球，也因為距離較近，延遲比高軌道衛星減少許多， 加上發射衛星成本下降，故更有利於通訊衛星進入商用市場。

根據ITU報告指出，全球都會網路連接使用量是鄉村地區的兩倍，甚至全球有30幾億人沒有光纖網路可以使用，顯現出寬頻網路涵蓋率不足的問題，而這些寬頻網路沒辦法普及的地方，就是低軌道衛星瞄準的目標客群。

低軌衛星通訊網路因主要設備大多建置於太空 ，相較行動通訊、有線寬頻等地面網路，不易受天然災害或人為破壞導致通訊中斷，因此，可在地面網路斷線後，作為替代方案維持通訊。

隨著本次烏俄戰爭的爆發，由於烏克蘭電信基礎建設遭到破壞，Starlink將衛星用戶終端設備運送至烏克蘭，成功為網路斷線地區提供臨時連網服務，凸顯緊急時刻衛星通訊的重要性，有望加速各國發展低軌道衛星，供應鏈可望從中受惠，最直接的族群莫過於網通，包括昇達科(3491)、啟碁(6285)、台揚(2314)等。

昇達科目前已經打入全球前三大低軌衛星廠商，SpaceX跟OneWeb已經取得供應商資格且量產直接供貨，亞馬遜旗下Kuiper取得供應商資格，另外，還有Teleast也正在討論規格中。昇達科今年受惠低軌道衛星發酵，去年相關營收4000萬，今年可望有10.5倍成長的目標，明年年增上看120~200%，目前訂單能見度達5個月。

啟碁則是設計製造的低軌衛星路由器可接收外部衛星訊號，作為家用路由器，以無線網路方式提供給家庭用戶進行寬頻上網，看好2022年產品線持續位於產業爆發的軌道上，營運也可望進補。

台揚部分，據悉，目前已與合作開發低軌道衛星收發機以及天線相關模組，配合主要客戶衛星發射急商轉計畫，主要動能將落在2023年後。