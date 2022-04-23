俄羅斯原油遭西方國家擴大制裁，祭出全面禁運，不過4月以來，俄羅斯港口有超過1110萬桶石油被裝載在油輪上，既未標明航線，也未說明運往目的地。外媒報導，俄油正運往海上更大的船隻，再與油輪的其他石油混合，像另類「洗產地」，目前市面上供應「拉脫維亞混合油」和「土庫曼混和油」的油品都含有大量俄羅斯石油。

華爾街日報報導，近幾周，俄國擴大對主要客戶出口石油，並未在全球能源市場遭受孤立，原油交易的方式之一，就是油輪標註「目的地未知」，將原油產地模糊化。

油輪追踪網站TankerTrackers.com數據顯示，在俄烏爆發戰爭後，俄羅斯石油最大買家歐盟，3月進口量一度降至每天130萬桶，但4月至今，回升至平均每天160萬桶。另一家大宗商品數據服務商Kpler也發布類似數據，歐盟每天進口量從3月中旬100萬桶，至4月上升至130萬桶。

由於買家擔憂採購俄油會受到制裁，因此設法模糊原油產地，已成為市場買賣共識。TankerTrackers指出，4月以來，俄羅斯港口超過1110萬桶原油裝載到油輪上，被標記為「目的地未知」，在俄國入侵烏克蘭之前，幾乎沒有這種情況。

掩蓋俄羅斯石油來源的原因是，各國迫切需要原油來維持經濟運轉，並防止原物料價格進一步飆升。分析師指出，使用「目的地不詳」的標籤，意味著俄羅斯石油正運往海上更大的船隻，再與油輪的其他石油混合，進一步「混淆產地」，目前市面上供應「拉脫維亞混合油」和「土庫曼混和油」的油品都含有大量俄羅斯石油。

美國、英國、加拿大和澳洲已經宣布禁止進口俄羅斯石油，但歐盟對俄羅斯能源依賴程度高，其中有27%原油從俄羅斯進口。歐洲領導人也在討論是否對俄油實施禁運，但擔憂能源價格上漲而損害本國經濟，目前仍未採取行動。