華視新聞20日一連出包2次，引發軒然大波，緊急發聲明向觀眾表達歉意，陳郁秀將辭去公廣集團（公視、華視）董事長之職，原本表示要辭去代理總經理職務的陳雅琳，再次拋出震撼彈，決定下周起不播晚間新聞，暫時消失主播台，對此華視回應，陳雅琳昨天結束隔離，將展開7天的自主管理，所以下周暫停播報，才由主播葉映彤上陣，等陳雅琳7天自主管理過後，工作上的安排會再做全盤考量。

華視日前（20日）新聞跑馬快訊，誤播「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤訊息，引發大眾恐慌，緊急下架訊息並發聲明道歉，並嚴懲相關工作人員，擔任代理總經理的主播陳雅琳，由於剛從美國返台仍在隔離中，改以線上方式參與自律諮詢委員會，並向華視董事會自請處分，更以視訊方式出現在華視7點晚間新聞，嚴肅向社會大眾道歉，下周一也將配合至立法院，接受立委監督及質詢。

根據《三立新聞》報導，華視台內懲處也出爐，懲處相關職員與主管共7人、2名導播分別記大過兩次和一次、製作人大過一次、編輯小過一次、編輯中心主管申誡兩次、導播中心主管申誡兩次、副台長兼製播部經理申誡兩次。