俄烏戰爭開打近2個月，引發全球關注。中華經濟研究院副院長王健全指出，這場戰爭對台灣恐有二大傷害：第一，俄羅斯開始報復歐洲震撼銀行體系，衝擊蔓延全球導致台灣受影響；第二，戰事對峙超過一年，引爆美國通膨危機，5月後可能再升息2碼，對台灣的經濟影響恐愈來愈大。

根據香港媒體《中評社》23日報導，王健全22日在「俄烏危機對台灣經濟的影響」論壇表示，所謂的地緣政治有二個關鍵，一是第一島鏈的戰略位置，二是戰略物資；台積電就是台灣最大的「戰略物資」，所以要擴大台積電與各國的連結。

王健全進一步分析，台灣與美國現在主要的連結是「供應」，但台灣必須藉現有資本來發展下一步連結，也就是人才、技術，即利用美國人的錢來壯大台灣的企業，讓台灣與美國產生商業模式、人才交流與資金市場的連結。否則一旦發生戰事台灣被封鎖，仰賴出口的我們將遭重創。

針對俄烏戰爭對台灣的影響，王健全表示，第一，最壞的狀況就是，俄羅斯開始報復歐美的制裁，減供歐洲10%的天然氣，歐盟GDP會下滑0.7%，若減供40%歐盟GDP則會掉3%，這會震撼全球銀行體系，並影響到台灣；第二，戰事目前看來不會太快結束，歐美通膨壓力擴大，導致美國聯儲局（Fed）升息；第三，如戰爭長達一年以上，美國通膨可能升到9%或10%，美國聯儲局5月可能再升息2碼，對台灣的經濟影響恐擴大。