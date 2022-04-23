向肝不好的黑白人生說再見！衛福部台中醫院肝膽腸胃科醫師莊家舜指出，C型肝炎是僅次於B型肝炎的沉默殺手，遭急性C型肝炎病毒感染的患者，約有70％~80％會發展成慢性C型肝炎，其中又約有兩成的人會在20年後發展為肝硬化。臨床資料顯示，C肝患者一旦進展成肝硬化，每年約有1％~4％的患者會確診為肝癌。

自2017年初健保開始給付C型肝炎全口服新藥後，迄今已有13萬以上的C肝患者獲得治療，但距離健保署預計在2025年底讓25萬人接受治療的目標仍有差距。

為此，政府為了加速消除C型肝炎，只要年齡自45歲到79歲的民眾（原住民提早至40歲），都可接受終身一次的B、C型肝炎篩檢服務。

台中市一名57歲的張先生，因一次健康檢查在診所發現肝功能超標合併有C型肝炎抗體陽性，被轉診至台中醫院做診察與治療，醫師在確定C型肝炎的基因型及病毒量後，很快地開立新型口服抗病毒藥物，經一個月的服用後，張先生肝指數已降回正常值。

待2個月的療程結束後，病毒量更是完全驗不到，最後在用藥結束後三個月再次追蹤病毒量，一樣呈現無檢出的情形，因此宣告張先生的C型肝炎完全治癒，治療過程中不但沒有出現特別的副作用，治療時程短，效果顯著。

莊家舜指出，C型肝炎是僅次於B型肝炎的沉默殺手，遭急性C型肝炎病毒感染的患者，約有70％~80％會發展成慢性C型肝炎，其中又約有兩成的人會在20年後發展為肝硬化。臨床資料顯示，C肝患者一旦進展成肝硬化，每年約有1％~4％的患者會確診為肝癌。

莊家舜表示，過去C型肝炎的治療需每周施打一次長效型干擾素，配合每日口服雷巴威林抗病毒藥物，副作用大且療程較長，常常讓許多患者治療到中途就選擇放棄。

但後來新藥的研發多有進展，C型肝炎也有了高治癒率的全口服抗病毒藥物問世，患者只需服藥2~3個月，就能有98％以上的治癒率，副作用低且成效顯著。

醫師提醒，透過早期發現、提供適當治療，能避免C肝患者演變為慢性肝病及肝硬化，並減少致癌風險，更呼籲患有C肝的民眾都應盡早就醫。