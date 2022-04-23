奧客道歉了！網友在《爆料公社二社》貼出1則影片，1對夫妻到餐廳用餐，不滿吃半碗的白飯要收20元，竟開始大聲咆嘯，丈夫甚至還怒摔盤子。警方掌握網路資訊後，立刻循線找來雙方釐清，轄區大湖派出所表示，該對砸碗盤夫妻已向店家道歉，希望店家諒解。

原PO在臉書社團《爆料公社二社》發文，昨（ 22日），1對沒品夫婦到苗栗大湖餐廳用餐，因對白飯價格不滿，在店內大聲咆哮，甚至怒摔盤子！店家聲稱，店員在跟客人收取菜單時，已有清楚告知白飯吃到飽20元，怎料，餐點上到一半，婦人突咆哮：「我吃半碗也要付20塊嗎？真是上了賊船」，老公居然也在旁負荷，怒摔盤子！

原PO提到，從影片中清楚拍到婦人瘋狂咆，她老公怒摔盤子，嚴重懷疑婦人精神狀況有問題。沒想到現在除了要防疫情，也要防沒品的奧客，事後店家請夫妻2人離開，並未收取任何賠償及費用，僅報警備案。

大湖派出所副所長蕭松林表示，警方接獲店家報案到現場，店家指稱一對夫妻到店消費，把桌子弄得很凌亂，甚至把碗盤丟地上，店家表示沒有想要他們賠償，只需要一個道歉。

警方根據店家提供車牌號碼，找到該對夫妻到案說明，婦人辯稱：「我只是小小聲在抱怨」，但婦人的聲音，大到足以讓全店店員都嚇一大跳，最後夫妻總算當面和店家道歉，希望店家諒解。

貼文一出網友們紛紛留言：「沒遇過壞人，身為他們的朋友家人看到此畫面應該絕得丟臉」、「為了20元？ 至於嗎」、「吃不起就不要吃」、「大鬧想吃免費」、「要求賠償給個教訓」。