台中市議長張清照爭取設置活動椅，讓打籃球年輕人不用再坐在地上休息。（市議長張清照服務處提供）

台中市議長張清照爭取設置活動椅，讓打籃球年輕人不用再坐在地上休息。（市議長張清照服務處提供）

台中市清水區中清路陸橋下籃球場，不論平時或假日聚集大批年輕人運動健身，使用率極高，但因欠缺座椅等設施，青少年中途休息只能坐在冷硬的地板，隨身物品也丟置地上。台中市議長張清照爭取設置大型三層活動椅，既可觀賽、休息，也可放置物品，讓運動的民眾更便利。

清水區中清路陸橋下籃球場施設已10多年，橋下共有約8處球場與籃框，不論平時或假日聚集大批年輕人打籃球健身，使用率極高。

議長張清照也是台中市體育會理事長，對體育活動大力推廣、支持，更重視青少年運動時所需的軟硬體設施。他發現該籃球場欠缺座椅，年輕人打球中途休息，只能倚坐在又冷又硬的地板，帶的茶水、衣服散置一地、無處安放，他認為既有球場，應有相關設備，但若是固定座椅恐影響空間。

經與台中市運動局、清水區公所開會討論，決定活動式的三層簡易座椅，既可以坐著休息，也可放置物品，又不占空間，若有需要也可隨時挪動。張清照與運動局長李昱叡等人實勘，並與青少年對話。

教練楊信安說，謝謝議長肯來了解大朋友、小朋友的真正需求，正打球的青少年得知將施設活動座椅，也開心喊「謝謝議長叔叔！」

張清照說，橋下空間闢設運動場是非常棒的構想，可讓鄉親、青少年有去處可就近運動，強健體魄；一點點經費，可完善設施，讓更多人喜歡去運動，是很值得推廣的事。