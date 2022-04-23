疫情快速擴散，國民黨立委蔣萬安提出「以篩代隔」，解決太多人遭隔離的問題，指揮中心則提出以篩代隔3階段作法，蔣萬安23日指出，民眾現在關心的是快篩試劑是否充足、藥物配送問題及解除隔離標準。

中央的3階段方式，先開放醫療人員、再來是關鍵基礎設施相關人員，最後到全體人民。

蔣萬安今前往北市北投參加親子健行活動指出，我們不再追求清零，且已發布新的防疫模式，加上Omicron特性，他拋出「以篩代隔」建議中央，由專家、學者討論訂出3階段，但他認為接下來民眾也很關心包括快篩試劑是否充足、怎麼送到需要的民眾手上，後續確認、篩檢結果有無相關標準，及接下來驗證和解隔離措施，指揮中心應該都要有明確指引或標準，讓民眾可依循。

此外，蔣萬安還提到，民眾也很關心政府正在採購的輝瑞藥物到底何時可以拿到，訂了70萬劑，但據他了解只有到貨18萬劑，中央必須趕快取得藥品，緩解每天持續增加的確診案例數，以解民眾燃眉之急。