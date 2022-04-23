今年2月寒流造成台中市桃嚴重受損，農委會公告台中市為辦理天然災害現金救助區，損害率逾20％者每公頃救助7萬5000元，農民可自4月23日至5月2日向受災地區公所申請，另市府補助復耕資材每公頃1萬元，協助災農儘速復耕。

2月寒流造成台中市桃嚴重受損，農業局會同行政院農業委員會農糧署及台中區農業改良場現勘，確認損害率已達救助標準。

農業局指出，2月寒流來襲正值台中市桃開花期，因受低溫及降雨影響，導致桃開花授粉不良，致使結果率低，損害面積約238公頃，平均損害程度46％，損失金額約7580萬元。

農業局說明，農民桃損害率達20％以上者，每公頃救助額度為7萬5000元，農民可自4月23日起至5月2日止攜帶國民身分證及存款簿，向受災地的區公所提出申請，申請人為土地所有權人，應附土地登記謄本；如申請人非土地所有權人，應附土地登記謄本，並檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，逾期不予受理。