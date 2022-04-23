胡宇威和陳庭妮宣布婚訊後，成為寵妻人夫，日前出席愛彼表（Audemars Piguet）皇家橡樹（Royal Oak）腕表問市50周年骨董表展，為愛妻訂了一只女表，還公開放閃：「老婆和愛彼表我都愛，都要陪伴我到老！」

胡宇威已擁有兩只皇家橡樹腕表，雖是品牌好友，但皇家橡樹實在太夯，有錢也買不到，去年下訂的綠面皇家橡樹腕表，如今還在排隊等候，如今又看到鮭魚面的皇家橡樹腕表，又立刻下訂，除了為自己添購新表，胡宇威也為新婚愛妻陳庭妮訂了一只女表，「聽說至少還要等4、5 年，一切只能隨緣了」。

愛彼表為慶祝皇家橡樹50周年舉辦骨董表展，邀請台灣十位藏家展出珍稀收藏，總共有59件作品，其中不乏藏家遠從國外購買，或是以高價在拍賣會上標購的稀世珍寶，其中一只1972年第一代皇家橡樹Jumbo腕表，因藏家十分珍愛維護，幾乎就像新表一樣，保存狀況甚至比愛彼表博物館的骨董表還要好，據悉在拍賣會上已有千萬身價。

皇彼表1972年皇家橡樹第一代腕表，據悉在拍賣會上已有千萬身價。（AP提供）