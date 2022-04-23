台灣逐步走向與病毒共存，輔大醫院家醫科醫師許書華表示，沒有多重慢性病且風險不高的青壯年，現在若不慎確診，就當打第四劑疫苗，有交叉保護後就不容易再感染，至於6至11歲的兒童染疫後重症比率相對低，提醒父母這段期間要讓孩子吃好睡好，讓免疫系統正常發揮，若以兒童疫苗來說，她自己偏好輝瑞／BNT。

許書華昨（22）日於個人臉書粉專指出，身邊的名人和朋友陸續傳確診消息，現在大家應該能體認全台到處都是風險，她透露自己常跟沒有多重慢性病且風險不高的青壯年說，如果不小心確診，就當打第四劑疫苗，養好免疫系統好好休息，有交叉保護後更不容易再感染，現階段重要任務是有所警覺，注意自我隔離相關規定，不要肆無忌憚趴趴走傳給他人。

許書華說，長輩或還是不敢打疫苗的人就要特別小心，畢竟本錢比較不夠，身邊的人也要多注意保護他們。另外她也提到兒童感染後重症比例相對低，當然這對父母來說是0和1的問題，「我的重點會放在讓他們吃好睡好，免疫正常發揮」。

許書華表示，以兒童疫苗來說， BNT和莫德納，自己私心偏BNT多一點，保護力雖然不如莫德納，但目前國際上兒童施打資料比較多，安全性較令人放心，不過這想法未來也可能因應疫情改變。她強調，如果不幸確診要隔離，「就把它當成是神賜給我們的休假，等待假期過後，一切就會好轉。」