聯準會持續釋出鷹派訊息，導至台股本週再度面臨萬七大關保衛戰，不過，由於本週台股自低檔反彈，即使週四、週五連兩日下跌，周K線仍終止連二黑，小幅收漲20.91點，週線小漲0.12%，本週日均量2559.85億元，較前一週下滑。

三大法人動向方面，本週持續由投信法人持續力挺回補，外資本週賣超台股234.57億元，連續4週站在賣方，惟賣超金額較前一週縮小，自營商也站在賣方提款80.06億元，僅有投信法人買超台股104.71億元，連續買超週數推進至第14週，累計今年來回補金額達1195.22億元，本週合計三大法人賣超台股209.93億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，本週台股再度呈現區間震盪，三大類股以傳產族群表現較為抗跌，傳產指數單週上漲0.6%，其中，電器電纜類股大漲超過一成最佳，生技、運輸類股週漲幅超過3%，紡織、網通、百貨等同期漲幅約2%左右，而電子類股本週則小漲0.06%，僅有金融股再度墊底，下跌-0.63%。

葉獻文表示，進一步觀察三大類股指數，目前僅傳產指數站上各天期均線之上，可視為落底的初步訊號，金融指數位於月線之下，電子指數則是三大指數中最為弱勢的族群，仍處於短中長天期均線之下，本益比具投資吸引力，但因為市場觀望心態濃厚，導致本週電子類股單日成交比重平均為42.72%，甚至有兩個交易日一度跌破四成之下，相較之下，傳產族群成交比重再度上升至46.96%，投資熱度超越科技產業。

葉獻文表示，由於通膨、總經數據仍讓市場有隱憂，聯準會又不斷釋出鷹派訊息，且下週美國重量級科技股財報將登場，與台股相關供應鏈高度連動的谷歌、微軟、德儀、高通、英特爾、蘋果等都將於下週公布財報與市場展望，使得觀望氣氛再起，台股呈現區間震盪機率高。

不過，葉獻文認為，台股今年仍有不少題材具有表現空間，例如在雲端運算應用發展下，今年全球伺服器產業將受惠缺料逐漸收斂與運用成長，整體出貨量年增幅有望達7.7%，加上兩大龍頭廠商英特爾和AMD即將展開伺服器換機潮，預期高達全球市占近9成的台廠伺服器代工ODM將直接受惠，目前訂單能見度已到第四季，替企業獲利力提供支撐。