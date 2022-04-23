天才剛轉熱！台電饋線跳脫 鳳山、苓雅5730戶無電可用 10:182022/04/23 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台電出包！饋線跳脫 鳳山、苓雅5730戶無電可用（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天氣才剛轉熱，台電五甲超高壓變電所今（23）日早上8時49分因線路故障導致饋線跳脫，造成苓雅區武營路、鳳山區新富路等一帶共5730戶停電。事發後，台電緊急派員前往現場搶修，1分鐘內復電4780戶，復電逾8成34，9點35分再復電641戶（含高壓0戶），目前剩下309戶（含高壓1戶）仍停電中，人員持續查修中。 校園參加需量反應 台電：非限電 光明抽蓄電廠 進入二階環評 #台電 #復電 #饋線跳脫 #高雄鳳山 #苓雅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 斗六後火車站路面冒白煙溫度60度 縣府漏夜開挖找元凶 22:292022/04/19 生活 高捷黃線拚年底前動工 2028通車 04:102022/04/13 地方新聞 溫智豪鳳還巢 挑戰全本土奪冠 04:102022/04/15 運動天地 班班有冷氣 電力供應成隱憂 04:102022/04/13 地方新聞 《電機股》台電龍潭儲能統包工程 東元得標 14:402022/04/20 財經 溫智豪感動回歸 2射1傳獻給妻女與爸爸 23:112022/04/17 體育 台電苗栗區處助弱勢急難救助金 並協助更換燈具開關 16:582022/04/15 寶島 永康1204戶停電4分鐘元凶抓到！台電：大王椰子害的 13:512022/04/20 生活 班班有冷氣挨批「班班會限電」台電澄清駁限電 10:352022/04/13 生活 天然氣凍漲 中油虧掉半個資本額 04:102022/04/13 財經焦點 東元 獲台電26億儲能設備標案 04:102022/04/21 證券．權證 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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