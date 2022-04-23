天氣才剛轉熱，台電五甲超高壓變電所今（23）日早上8時49分因線路故障導致饋線跳脫，造成苓雅區武營路、鳳山區新富路等一帶共5730戶停電。事發後，台電緊急派員前往現場搶修，1分鐘內復電4780戶，復電逾8成34，9點35分再復電641戶（含高壓0戶），目前剩下309戶（含高壓1戶）仍停電中，人員持續查修中。

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光明抽蓄電廠 進入二階環評
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