本土疫情延燒，前台北市政府副發言人黃瀞瑩、民眾黨議員參選人黃瀞瑩今(23日)在臉書透露，「是的，我確診了」；她說，自己已經打滿三劑疫苗，直到昨晚出現流鼻涕、輕微咳嗽等症狀，後來又出現了喘的感覺，當下意識到不太對勁，快篩後得到了兩條線。

黃瀞瑩在臉書表示，很難想像，這一天這麼快來；也很難想像，什麼時候才能再和大家見面。事實上，已經打滿三劑疫苗，回顧這幾天，我都有遵守防疫規定，戴好口罩、勤洗手、噴酒精消毒。直到昨晚出現流鼻涕、輕微咳嗽等症狀，一直和ＫＰ、珊珊直播後，又出現了喘的感覺，當下意識到不太對勁，快篩後得到了兩條線。

黃瀞瑩說，要特別感謝，來自聯合醫院陽明院區的醫護人員們，謝謝你們犧牲與家人相處時間，協助我完成每一道手續，由衷感謝你們在疫情之中堅守崗位，守護大家的健康。她也說，想告訴自己，其實確診不可怕，一定能撐過去，因為黑暗過後，就會見到黎明，更透露早餐喝不到豆漿的味道。