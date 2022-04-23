【LIVE直播】新北疫情嚴峻還缺疫苗？ 侯友宜最新說法

中央疫情流行指揮中心今上午突然召集雙北等縣市首長開會，新北市長侯友宜今出席「府中雙城‧閱讀新北1001頁」起跑！活動後受訪表示，目前還不了解主題，希望能夠大家多溝通，北北基桃是共同生活圈，所以新北確診案例外縣市比例占3到4成，面對疫情轉型過程，縣市做好從清零轉換到與病毒共存的區域聯防，統一步調，同心齊力與中央一起並肩作戰、面對解決，讓防疫轉彎過程順暢。

另對於中央將研擬「快篩取代隔離」分三階段開放，侯友宜昨喊出緩不濟急，中央回應不要過多喊話沒幫助，侯友宜說，一直在跟中央溝通，在疫情轉換過程中，每個地區都要共同去面對很多議題，溝通才可以一起面對解決問題，不管是他提出的居家快篩加自主健康管理或別人提出的以篩代隔，大同小異。

侯友宜說，中央現在提出三階段要來做此事，轉換過程如何大家來共同面對，速度要快還是慢，覺得大家要好好去思考，像新北如先前沒及早部署，快速啟動居家照護，光今天居家照護瞬間達到4221人，對後端醫療量能是不好的，才會很早就很中央做私下建議，這絕對是善意的，指揮中心也都有聽到，善意一起面對才是解決問題最重要的方向。