一名陳姓男子在網路交友軟體認識13歲的國中生小美（化名）後，雙方情不自禁在陳男住處發生關係，小美父母某日發現，女兒手機內竟有「老公那個好痛」、「你會介意我沒流血嗎」簡訊，當下暴怒報警。陳男事後還向女方父母表示是真心愛她，長大後一定會娶她，但法院審理後，仍依對未滿14歲之女子為性交罪，判陳男3年6月，仍可上訴。

根據判決書內容，陳男於民國109年10月間，透過交友軟體「探探」結識13歲的小美，小美雖表明自己只是國中生，但陳男仍帶她回住處發生關係。

事後少女母親發現女兒手機內Line竟有「老公，那個好痛。男方則回「過幾小時就不會。」少女又回「你又不是女的你怎知？」、「你會介意我沒流血嗎?我怕你在意。」而男方則回道「妳用心待我就好」。少女母親看到簡訊後氣炸，立刻告訴丈夫，隨後找陳男理論並上警局提告。

陳男辯稱：「我只知道她是國二生，並不知她真實年齡，因她只有告訴我她就讀國二，並沒有告知我實際年齡；另外是她要求我帶她來我家，但是我們確實沒有發生性行為。」

但法官檢視，小美在傳給陳男的LINE訊息上，有描述21日陳男打完手槍，是她自己「把冰箱上保險套裡面小蝌蚪抹手上...插入我裡面」，在日記上也描述，這樣做「懷孕就可以離開家了」。

但法官進一步比對小美的日記、Line對話及第一次警方及檢方偵訊時證詞，發前後描述不一，且法官認對當時距案發日較近，當時記憶自較深刻，不致因時隔日久而遺忘案情。因此認為是小美為了袒護陳男所為。

法官審酌，陳男與少女只是網友關係，結識未久，明知被害人為未滿14歲之國中生，思慮未臻成熟，且正處於身心與人格發展之重要階段，對於男女兩性關係，仍處於懵懂之狀態，對於性行為之智識及決斷能力均未臻成熟，難與一般成年人等同視之，陳男竟仍為逞一己性慾與少女性交行為，有危害被害人之身心健全發展之虞，且犯後否認犯罪並無悔意，依對未滿14歲之女子為性交罪，判陳男3年6月，仍可上訴。