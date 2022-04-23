中央流行疫情指揮中心日前要求健身房及旅行社應接種三劑疫苗才能參加，引發不少爭議，據行政院消保處統計，該措施上路首日至少已有22件健身房爭議申訴，其中20件與疫苗三劑相關。

體育署指出，如果消費者因身體因素經醫師評估且開立不建議施打疫苗，並持有醫生證明者，消費者可提出請假申請；如果消費者因為個人因素未完成施打3劑疫苗者，消費者可向業者提出請假申請，但考量此原因非屬「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」規定的法定請假事由，業者得否收取請假手續費，則應與消費者有約定者為限。

至於是否可以因為未接種3劑而解約，體育署表示，消費者不應主張因自身未完成接種3劑疫苗，而要求業者無條件解除契約，仍需視雙方契約簽訂內容而定。

行政院消保處簡任消保官王德明表示，經檢視樣態，有消費者提出的消費爭議包括請假的時間過短，希望給予彈性請假時間，而體育署也認為「消費者不應主張因自身未完成接種3劑疫苗，要求無條件解約」，因此消費爭議較多。

至於旅行社也要3劑才能參加，但爭議相對較少，王德明說，首日僅有1件與接種3劑疫苗相關，推測是交通部認為未接種第3劑疫苗的旅客，旅行社應提出已代繳行政規費或已支付必要費用單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客，消費爭議也較少。