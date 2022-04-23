自去年7月「實價登錄2.0」上路後，除了成屋詳細揭露到門牌號碼之外，預售屋成交行情，也公開、透明地揭露。永慶房產集團根據預售屋實價登錄資料，針對近一年全台各縣市行政區預售屋交易量進行排序，全台預售屋交易之冠是由桃園市龜山區拿下，其次是桃園市中壢區，台中市北屯區居第三，預售市場交易可說是相當熱絡

觀察近一年全台各行政區預售屋交易狀況，前十名行政區集中在新北市、桃園市及台中市，各有三個行政區入榜，其中前兩名為桃園市的「龜山區」和「中壢區」，交易件數分別為4528件、3850件。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，身為六都之一的桃園，近期房市熱度不低，受惠於建設機能議題到位、就業機會充足，且區域內重劃區多、推案量大，加上房價又較雙北市親民，吸引不少雙北客群卡位。

就龜山區來說，是全台唯一突破4000件的行政區，平均單價為29.1萬/坪，平均總價約為1043萬，交易熱區落在A7重劃區。A7為機場捷運桃園的第一站，與台北車站僅相隔7站，大概20多分鐘即可抵達，對於通勤族來說仍是可以接受的範圍，加上總價千萬即可購得小宅，對於首購族來說負擔相對輕鬆。

中壢區預售屋平均單價為35.4萬/坪，平均總價約為1328萬。第三名的台中北屯區以3777件位居第三，平均單價為35.0萬/坪，平均總價約為1552萬。